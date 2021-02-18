Специалисты в России проанализировали изменения стоимости самого дорого смартфона от Apple и выяснили, что он упал в цене уже на 15 процентов.

О снижении стоимости смартфона iPhone 12 Pro Max в РФ сообщили специалисты hi-tech.mail.ru. Так, отмечается, что падение цены обусловлено ликвидацией дефицита модели.

Самый дорогой смартфон iPhone 12 Pro Max в РФ подешевел на 20 тыс. рублей и теперь он продается по цене 90 тыс. рублей.

При этом на старте продаж его предлагали за 110 тыс. рублей.

Напомним, что модель имеет 6,7-дюймовый экран, процессор Apple A14 Bionic, 128 ГБ встроенной памяти, а также сальной корпус и хорошую камеру.