Инсайдер сообщил, что Apple в 2024 году запустит 5 моделей iPhone 16

Эти данные являются предварительными и не подтверждены официально, но учитывая репутацию инсайдера и его предыдущие точные предсказания, эти сведения вызывают большой интерес у поклонников Apple и любителей новых технологий.

Известный инсайдер Маджин Бу, который ранее делал точные предсказания о новых продуктах Apple, сообщил в социальной сети о планах компании выпустить пять новых моделей iPhone 16.

Это значительное расширение ассортимента флагманских смартфонов, которое планируется осуществить в 2024 году.

По данным Маджин Бу, серия iPhone 16 будет включать следующие модели:

iPhone 16 с 6,3-дюймовым дисплеем, который будет обладать частотой обновления 120 Гц и двойной камерой.

iPhone 16 Pro с таким же 6,3-дюймовым дисплеем на 120 Гц, но с тремя камерами. Эта модель будет предназначена для пользователей, которым требуется больше возможностей в области фотографии и видеосъемки.

iPhone 16 Pro Max, который будет оснащен 6,9-дюймовым экраном на 120 Гц, тройной камерой и аккумулятором повышенной емкости. Эта модель будет предлагать максимально возможные функциональные возможности и производительность.

iPhone 16 SE с 6,1-дюймовым дисплеем и частотой обновления 60 Гц. Это будет более доступная модель с базовыми функциями и возможностями, но все равно современным дизайном и характеристиками.

iPhone 16 Plus SE с 6,7-дюймовым дисплеем и частотой обновления 60 Гц. Эта модель будет предлагать больший экран и улучшенные возможности, чем iPhone 16 SE.