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Новые iPhone 16 и 16 Pro Max получат более емкие аккумуляторы

Автор На чтение 1 мин Просмотров 1 Опубликовано

Новые подробности ожидаемой серии iPhone 16 продолжают появляться, раскрывая детали об изменениях в конструкции аккумуляторов и их емкости.

По последним данным инсайдеров, iPhone 16 может отказаться от L-образного дизайна аккумулятора, который был представлен в iPhone 13, и предложить большую емкость аккумуляторов во всех моделях.

Предполагается, что новые модели iPhone 16 будут иметь увеличенную емкость аккумуляторов. Согласно слухам, стандартный iPhone 16 будет оснащен аккумулятором емкостью 3561 мАч, а iPhone 16 Plus получит емкость аккумулятора вплоть до 4006 мАч.

Флагманская модель iPhone 16 Pro Max должна получить аккумулятор емкостью 4676 мАч. Все это может привести к значительному увеличению времени работы.

Кроме того, ожидается, что iPhone 16 серии претерпят серьезный редизайн, включая изменения в камерной системе и компоновке кнопок.

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