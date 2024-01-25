Главная » Новости

Топовый iPhone 16 Pro Max обзаведется топовым датчиком камеры Sony

Автор На чтение 1 мин Просмотров 1 Опубликовано

Известный инсайдер Digital Chat Station поделился новыми сведениями о грядущем iPhone 16 Pro Max от Apple, ссылаясь на свои источники в индустрии. Одной из главных особенностей этого флагманского смартфона будет обновленный модуль камеры с использованием передового сенсора Sony.

По словам информатора, в iPhone 16 Pro Max будет установлен 48-мегапиксельный датчик изображения IMX903 с системой двойного преобразования коэффициента усиления (DCG).

Это значительно повысит качество фотографий и видео и снизит уровень цифрового шума. Кроме того, новый сенсор будет иметь оптический формат 1/1,14 дюйма, что на 11% больше, чем у предшественника iPhone 15 Pro Max.

Также было упомянуто, что iPhone 16 Pro Max будет использовать 14-битный аналого-цифровой преобразователь (АЦП), что обеспечит более точное и детальное преобразование аналогового сигнала в цифровые данные.

Это позволит расширить цветовой диапазон и повысить качество съемки при низком уровне освещения. Есть также слухи, что новый флагман от Apple будет оснащен перископическим объективом, однако пока нет подробностей о его характеристиках.

Предполагается, что презентация серии iPhone 16 состоится в октябре этого года.

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2024 ASTERA 18+
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.