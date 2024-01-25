Топовый iPhone 16 Pro Max обзаведется топовым датчиком камеры Sony

Известный инсайдер Digital Chat Station поделился новыми сведениями о грядущем iPhone 16 Pro Max от Apple, ссылаясь на свои источники в индустрии. Одной из главных особенностей этого флагманского смартфона будет обновленный модуль камеры с использованием передового сенсора Sony.

По словам информатора, в iPhone 16 Pro Max будет установлен 48-мегапиксельный датчик изображения IMX903 с системой двойного преобразования коэффициента усиления (DCG).

Это значительно повысит качество фотографий и видео и снизит уровень цифрового шума. Кроме того, новый сенсор будет иметь оптический формат 1/1,14 дюйма, что на 11% больше, чем у предшественника iPhone 15 Pro Max.

Также было упомянуто, что iPhone 16 Pro Max будет использовать 14-битный аналого-цифровой преобразователь (АЦП), что обеспечит более точное и детальное преобразование аналогового сигнала в цифровые данные.

Это позволит расширить цветовой диапазон и повысить качество съемки при низком уровне освещения. Есть также слухи, что новый флагман от Apple будет оснащен перископическим объективом, однако пока нет подробностей о его характеристиках.

Предполагается, что презентация серии iPhone 16 состоится в октябре этого года.