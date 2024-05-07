Инсайдер показал Vivo X100 Ultra на «живых» фотографиях

13 мая Vivo представит новые модели своих телефонов серии X100 в Китае, включая флагманский X100 Ultra. Ранее компания уже показала рендеры этих устройств, но теперь на Weibo появились реальные изображения Vivo X100 Ultra, предоставленные информатором Digital Chat Station.

На утечке фотографии можно увидеть белый X100 Ultra с характерным кольцом камер в форме полумесяца, аналогичным X100 и X100 Pro. На задней панели телефона расположены три камеры, основным преимуществом которых, по слухам, является 200-мегапиксельный телеобъектив с большим сенсором размером 1/1,4 дюйма.

Кроме того, X100 Ultra будет оснащен 50-мегапиксельной основной камерой Sony LYT-900 с 4,5-уровневой карданной стабилизацией CIPA, а также 50-мегапиксельным сверхширокоугольным объективом.

Несмотря на мощное оборудование, информатор отмечает, что выступ камеры будет «приемлемым». Vivo уже продемонстрировала возможности камеры этого телефона с помощью нескольких примеров.

Vivo X100 Ultra также получит 6,78-дюймовый AMOLED-дисплей E7 с разрешением 2K и частотой обновления 120 Гц.

Внутри будет установлен процессор Snapdragon 8 Gen 3 в сочетании с 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5x, до 1 ТБ встроенного хранилища UFS 4.0 и поддержкой быстрой зарядки мощностью 80 Вт.

Ранее были названы цены на модели линейки.