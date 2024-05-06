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Опубликованы сделанные будущим флагманом Vivo X100 Ultra фотоснимки

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Одно изображение было сделано с эквивалентным фокусным расстоянием (ЭФР) 85 мм, а другие с ЭФР 460-461 мм, что соответствует 20-кратному зуму.

Опубликованы сделанные будущим флагманом Vivo X100 Ultra фотоснимки

Инсайдер Digital Chat Station также раскрыл дополнительные детали о камере Vivo X100 Ultra. Этот смартфон будет представлен в этом месяце, правда точная дата дебюта пока не объявлена.  Ранее также сообщалось, что этот флагманский смартфон не будет дешевым и его предполагаемая стоимость составит около 1000 долларов.

Что касается инсайдера, то он утверждает, что в перископическом модуле этой модели будет использоваться 200-мегапиксельный сенсор Samsung ISOCELL HP9. По его словам, это высококачественный датчик, способный предоставить полное разрешение в 200 Мп.

Все эти сведения указывают на то, что Vivo X100 Ultra будет обладать мощной камерой с впечатляющим оптическим зумом и высоким разрешением.

Опубликованы сделанные будущим флагманом Vivo X100 Ultra фотоснимки Опубликованы сделанные будущим флагманом Vivo X100 Ultra фотоснимки Опубликованы сделанные будущим флагманом Vivo X100 Ultra фотоснимки Опубликованы сделанные будущим флагманом Vivo X100 Ultra фотоснимки

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