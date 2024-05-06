Опубликованы сделанные будущим флагманом Vivo X100 Ultra фотоснимки

Одно изображение было сделано с эквивалентным фокусным расстоянием (ЭФР) 85 мм, а другие с ЭФР 460-461 мм, что соответствует 20-кратному зуму.

Инсайдер Digital Chat Station также раскрыл дополнительные детали о камере Vivo X100 Ultra. Этот смартфон будет представлен в этом месяце, правда точная дата дебюта пока не объявлена. Ранее также сообщалось, что этот флагманский смартфон не будет дешевым и его предполагаемая стоимость составит около 1000 долларов.

Что касается инсайдера, то он утверждает, что в перископическом модуле этой модели будет использоваться 200-мегапиксельный сенсор Samsung ISOCELL HP9. По его словам, это высококачественный датчик, способный предоставить полное разрешение в 200 Мп.

Все эти сведения указывают на то, что Vivo X100 Ultra будет обладать мощной камерой с впечатляющим оптическим зумом и высоким разрешением.