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Опубликованы цены на смартфоны Vivo X100 Ultra, X100s Pro и X100s

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Согласно утечке информации, цены на модели Vivo X100 Ultra, X100s Pro и X100s были раскрыты перед их официальным запуском. Начальная цена на модели серии S осталась неизменной, тогда как для более дорогих вариантов хранения данных цены немного повысились по сравнению с предыдущими моделями X100 и X100 Pro.

Опубликованы цены на смартфоны Vivo X100 Ultra, X100s Pro и X100s

Вот предполагаемые цены на каждую модель:

Vivo X100 Ultra:

Вариант 16 ГБ оперативной памяти + 1 ТБ памяти — 8499 юаней (~ 1180 долларов)
Вариант 16 ГБ + 512 ГБ — 7499 юаней (~ 1040 долларов)
Вариант 12 ГБ + 256 ГБ — 6699 юаней (~ 930 долларов)
Vivo X100s Pro:

Вариант 16 ГБ + 1 ТБ — 6199 юаней (~ 860 долларов)
Вариант 16 ГБ + 512 ГБ — 5599 юаней (~ 775 долларов)
Вариант 12 ГБ + 256 ГБ — 4999 юаней (~ 695 долларов)
Vivo X100s:

Вариант 16 ГБ + 1 ТБ — 5199 юаней (~ 720 долларов)
Вариант 16 ГБ + 512 ГБ — 4699 юаней (~ 650 долларов)
Вариант 16 ГБ + 256 ГБ — 4399 юаней (~ 610 долларов)
Вариант 12 ГБ + 256 ГБ — 3999 юаней (~ 555 долларов)

Утечка также указывает, что продажи этих моделей начнутся 28 мая.

Опубликованы цены на смартфоны Vivo X100 Ultra, X100s Pro и X100s

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Опубликованы сделанные будущим флагманом Vivo X100 Ultra фотоснимки

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