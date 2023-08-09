Инсайдер Гурман: Apple представит новые iPhone 15 в онлайн-формате

При этом позднее компания планирует организовать демо-зону с новинками для журналистов и блогеров.
Авторитетный инсайдер и журналист Bloomberg Марк Гурман сообщил, что компания Apple проведет презентацию новой серии смартфонов в режиме онлайн.
Позже в штаб-квартире компании организуют демо-зону, где будут представлены новинки, а посетить ее смогут журналисты и блогеры.
Считается, что подобный формат проведения презентации позволит использовать цифровые эффекты и избежать непредвиденных ситуаций. Все вопросы журналисты смогут задать уже после презентации в демо-зоне.
Представлен iPhone 15 с лицом Джона Уика от российской Caviar
Разъем USB-C для iPhone 15 сфотографировали и показали в Сети