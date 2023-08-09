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Инсайдер Гурман: Apple представит новые iPhone 15 в онлайн-формате

Автор На чтение 1 мин Просмотров 13 Опубликовано

При этом позднее компания планирует организовать демо-зону с новинками для журналистов и блогеров.

Авторитетный инсайдер и журналист Bloomberg Марк Гурман сообщил, что компания Apple проведет презентацию новой серии смартфонов в режиме онлайн.

Позже в штаб-квартире компании организуют демо-зону, где будут представлены новинки, а посетить ее смогут журналисты и блогеры.

Считается, что подобный формат проведения презентации позволит использовать цифровые эффекты и избежать непредвиденных ситуаций. Все вопросы журналисты смогут задать уже после презентации в демо-зоне.

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