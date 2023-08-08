Разъем USB-C для iPhone 15 сфотографировали и показали в Сети

Ранее уже сообщалось, что новая серия iPhone получит разъем USB-C, таким образом компания Apple полностью перейдет на USB-C и выполнит условия стран Евросоюза.

Издание Macrumors опубликовало комплектующие для iPhone 15. На фото можно увидеть гибкие компоненты с разъемом, через который будет происходить зарядка и передача данных на новых «яблочных» смартфонах.

С приходом USB-C на iPhone пользователь получит возможность заряжать устройства более быстрыми зарядными устройствами, и передавать по кабелю на компьютер информацию с высокой скоростью.

Напомним, разъем Lightning работает по протоколу USB 2.0 в отличии USB-C, который уже является USB 3.2.

При этом сетевые информаторы сообщают, что протокол USB 3.2 будет реализован только в iPhone 15 Pro, а серия iPhone 15 будет передавать данные со скоростью USB 2.0.