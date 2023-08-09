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Представлен iPhone 15 с лицом Джона Уика от российской Caviar

Автор На чтение 1 мин Просмотров 13 Опубликовано

Каждый смартфон будет поставляться с монеткой Континенталь, покрытой золотом.

Российская компания Caviar представила новую версию iPhone 15, которая приурочена легендарному герою боевиков – Джону Уику.

«Название флагмана серии iPhone 15 JW – Baba Yaga – это мгновенный тест на знание сюжета фильмов о Джоне Уике. Зловещее прозвище героя, которое подчеркивает его убойную силу и скрытность. Заключенный в элегантный титановый корпус, смартфон демонстрирует портрет» — говорится в сообщении компании.

Особой деталью является глаза главного героя, которые горят белым цветом благодаря светодиодной подсветке в корпусе.

На титановом корпусе представлен рельеф пистолета TTI JW4 Pit Viper из четвертого фильма, а отдельные детали покрыты золотом 24 карата.

Цены на модели стартуют с отметки 439 000 за iPhone 15 Pro Max Baba Yaga 256GB. Самый дорогой и эксклюзивный – iPhone 15 Bounty Hunter 1Tb за 634 000 рублей.

Представлен iPhone 15 с лицом Джона Уика от российской Caviar Представлен iPhone 15 с лицом Джона Уика от российской Caviar

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