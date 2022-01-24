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Илон Маск готовится к запуску испытаний мозговых имплантов Neuralink на людях

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Чип Neuralink стал одним из ярких новостей прошлого года, когда также сообщалось, что испытания его на людях планируется в этом году.

Действительно, планы Илона Маска не изменились, и он уже готовится запустить клинические испытания мозговых имплантов Neuralink на людях.

Напомним, что главной целью таких чипов является помощь людям, которые имеют проблемы со здоровьем.

Например, импланты могут помочь вернуть подвижность конечностей, или вылечить травмы головного мозга.

К тому же они должны помогать в борьбе со вспышками гнева или депрессиями. О том, что Маск готовится к клиническим испытаниям на людях стало известно благодаря информации о поиске директора по клиническим испытаниям.

Человек, который займет эту должность, должен контролировать все тесты медицинского оборудования.

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