Neuralink показала макаку, которая управляет джойстиком силой мысли

Ролик был опубликован на официальном канале компании Neuralink.

Neuralink сейчас ведет разработку нейроинтерфейса для управления цифровыми объектами силой мысли.

Первые существенные результаты были опубликованы на YouTube-канале компании. В ролике можно увидеть обезьяну с интегрированным в мозг чипом, через который она играет на компьютере.

В эксперименте Neuralink участвует обезьяна Пэйджер. Изначально она играла с помощью джойстика, когда его убрали обезьяна, смогла продолжить играть «силой мысли», а в этом ей помог вшитый в мозг чип.

Neuralink с помощью своих разработок намерена дать возможность парализованным людям управлять компьютером и общаться в Сети.

