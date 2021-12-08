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Илон Маск начнет тестировать мозговые чипы для людей в 2022 году

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Илон Маск надеялся, что до конца года сможет начать вживлять имплантатов в мозг человека в 2021 году, но этого так и не произошло.

Созданная в феврале компания Neuralink не получила разрешение на эксперименты с людьми по вживлению чипов в мозг.

Американские регуляторы пока не дали свое согласие на опасные для жизни экскременты по вживлению чипов в мозг человека.

У Neuralink уже есть добровольцы, а специалисты надеются, что с помощью современных технологий им удастся человеку с травмой позвоночника вернуть подвижность ног.

Ранее имплантат был вживлен в мозг свиньи и обезьяны, причем последняя в компьютерной игре без помощи рук смогла управлять шариком.

Neuralink
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