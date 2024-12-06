Huawei запустила в продажу первую партию складных Mate X6

6 декабря компания Huawei начала продажи своего нового складного телефона Mate X6. В продаже появилась первая партия устройств.

Этот смартфон оснащен современными функциями и первоклассным оборудованием, включая интеллектуальные функции искусственного интеллекта.

Mate X6 был представлен в прошлом месяце вместе с серией Mate 70. Он сохраняет знакомый дизайн, но имеет значительные улучшения по сравнению с предыдущими моделями.

Устройство доступно для покупки в Huawei Mall и предлагается в двух вариантах: стандартном и коллекционном. Пользователи могут выбрать из пяти цветов: серый, белый, черный, красный и темно-синий.

Mate X6 предлагается в четырех вариантах оперативной памяти и хранилища:

Mate X6 (12 ГБ + 256 ГБ) — 12999 юаней (183 800 руб.)

Mate X6 (12 ГБ + 512 ГБ) — 13999 юаней (198 000 руб.)

Mate X6 Collector’s Edition (16 ГБ + 512 ГБ) — 14999 юаней (212 000 руб.)

Mate X6 Collector’s Edition (16 ГБ + 1 ТБ) — 15999 юаней (226 000 руб.).