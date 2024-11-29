Huawei запустила продажи умных часов Watch D2 в Китае

Компания Huawei сегодня начала продажу своих новых умных часов Watch D2 в Китае. Устройство было представлено несколько дней назад вместе со смартфонами Mate 70 и теперь доступно в интернет-магазине VMall.

Watch D2 — это носимое устройство второго поколения для мониторинга артериального давления. Цены на часы составляют 2988 юаней, с возможностью получить скидку 100 юаней при покупке в первый день, что снижает стоимость до 2888 юаней. Также предусмотрены подарки, такие как спортивная скакалка.

Часы доступны в двух цветах: Phantom Night Black и Dwan Gold. Размеры устройства составляют 48 мм x 38 мм x 13,3 мм, а вес — около 40 граммов. Watch D2 оснащены 1,82-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 480 x 408 пикселей.

Внутри установлена система TruSense, которая отслеживает 11 показателей здоровья, включая ЭКГ и уровень кислорода в крови. Устройство поддерживает более 80 спортивных режимов и обеспечивает 6 дней работы без подзарядки.

Пользователи могут персонализировать циферблаты и совершать звонки по Bluetooth, а также использовать NFC для управления автомобилем.