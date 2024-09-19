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Huawei сообщила об ажиотажном спросе на тройную раскладушку Huawei Mate XT

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Спрос на новый смартфон Huawei Mate XT, тройную раскладушку, значительно превысил предложение: за 10 дней предзаказов было зарегистрировано более 6,26 миллиона бронирований, в то время как в первой партии доступно всего около 1 миллиона устройств.

Huawei сообщила об ажиотажном спросе на тройную раскладушку Huawei Mate XT

Официальный релиз смартфона прошёл 10 сентября, а продажи начнутся 20 сентября. Это значит, что на каждую модель в день продаж будет претендовать 6-7 человек.

Huawei Mate XT выделяется тройным складным экраном, который можно использовать в трёх различных формах. Цена устройства составляет 2800 долларов, что на 845 долларов выше, чем у iPhone 16 Pro Max. Смартфон также имеет уникальную систему шарниров, обеспечивающую его надёжность.

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