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В РФ планируют продажу складывающегося в три раза смартфона Huawei Mate XT

Автор На чтение 1 мин Просмотров 13 Опубликовано

В России могут начаться продажи первого в мире складывающегося втрое смартфона Huawei Mate XT. По информации, предоставленной РБК, несколько ритейлеров, включая Inventive Retail Group и Wildberries, уже выразили интерес к новинке.

В РФ планируют продажу складывающегося в три раза смартфона Huawei Mate XT

Директор по развитию Inventive Retail Group Расим Лемберанский сообщил, что продажи могут стартовать в октябре. Wildberries также планирует предложить Mate XT, отметив, что ранее они первыми начали продажи других моделей Huawei.

Смартфон Mate XT, представленный 10 сентября на китайском сайте Huawei, оснащен двумя шарнирами и может складываться гармошкой.

В сложенном виде его экран составляет 6,4 дюйма, а в разложенном — 10,2 дюйма. Устройство имеет камеры с высоким разрешением, включая 50 Мп основную камеру и поддержку 5,5-кратного оптического зума.

Mate XT работает на Harmony OS 4.2 и поддерживает голосовой помощник Xiaoyi. Смартфон будет доступен в трех вариантах памяти: 256 Гб, 512 Гб и 1 Тб, а его цена в Китае составляет от 19 999 юаней (примерно 256 тыс. руб.).

Несмотря на интерес к новинке, некоторые ритейлеры, такие, как «М.Видео-Эльдорадо», сообщили, что поставок Mate XT в Россию на данный момент не планируется.

 

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