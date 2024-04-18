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Huawei Pura 70 Ultra с новым процессором Kirin 9010 протестировали в Geekbench и AnTuTu

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Недавно выпущенный флагманский смартфон HUAWEI Pura 70 Ultra с новым процессором Kirin 9010 прошел тестирование в бенчмарках, и результаты оказались впечатляющими.

Huawei Pura 70 Ultra с новым процессором Kirin 9010 протестировали в Geekbench и AnTuTu Huawei Pura 70 Ultra с новым процессором Kirin 9010 протестировали в Geekbench и AnTuTu

Новый чип, выполненный по 7-нм техпроцессу, имеет 12 ядер и показал значительное превосходство над предыдущей моделью Kirin 9000.

В тесте AnTuTu версии 10.2.4 HUAWEI Pura 70 Ultra набрал впечатляющие 980 тысяч баллов, в то время как Mate 60 на базе Kirin 9000 получал около 700 000 баллов.

В Geekbench 6.2 новый смартфон продемонстрировал результаты в 1447 баллов в одноядерном тесте и 4765 баллов в многоядерном тесте, в то время как Kirin 9000 набирал около 1350 и 4200 баллов соответственно.

 

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