Huawei представила недорогой смартфон Enjoy 70S с дизайном флагмана Pura 70

Huawei анонсировала свой новый смартфон Enjoy 70S с дизайном, напоминающим флагманский Pura 70, а также ёмкой батареей и процессором Snapdragon.

Huawei Enjoy 70S получит 6,75-дюймовый IPS-дисплей с разрешением 1600×720 пикселей и частотой обновления 90 Гц. В вырезе экрана будет располагаться 8-мегапиксельная фронтальная камера (f/2,0), а основная камера будет иметь разрешение 50 Мп (f/1,8). Кроме того, будет присутствовать 2-мегапиксельный сенсор для макрофотографии.

Аппаратная платформа смартфона включает процессор Qualcomm Snapdragon 680, 8 ГБ оперативной памяти и варианты накопителей на 128 или 256 ГБ.

За автономную работу будет отвечать аккумулятор емкостью 6000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 22,5 Вт. Толщина корпуса составит 8,93 мм, а вес — 207 граммов.

На левой грани смартфона будет размещена кнопка Enjoy X Key, которую можно настроить для запуска определенных приложений с помощью одиночного/двойного нажатия или удержания.

Среди других особенностей устройства отмечаются функция AoD, сканер отпечатков пальцев в кнопке включения, громкость динамиков до 86 дБ, встроенный фильтр синего света, сертификат SGS и минимальная яркость в 1,8 нит.

Huawei Enjoy 70S в версии с 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ накопителем будет стоить в Китае $165 (14,6 тыс.руб.), а модель с 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ накопителем будет оценена в $193 (17,1 тыс.руб.).