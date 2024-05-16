Камерофоны Huawei Pura 70 уже доступны для заказа в РФ по цене от 70 тыс. рублей

Новые смартфоны, которые отличаются своими фотовозможностями, уже доступны для предварительного заказа в России.

Их предлагают как в сети МТС, так и в «М.Видео» и «Эльдорадо», и других магазинах. Камерофоны Huawei Pura 70 доступны для заказа в РФ по цене от 70 тыс. рублей.

В «М.Видео» и «Эльдорадо» покупателям будут доступны подарки. В линейке представлены модели Huawei Pura 70, Pura 70 Pro и Pura 70 Ultra.

Pura 70 Ultra оснащен новым 12-ядерным процессором Kirin 9010. Он имеет 16 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ или 1 ТБ встроенной памяти.

Этот смартфон также обладает 6,8-дюймовым дисплеем LTPO OLED с разрешением 2844×1260 пикселей и динамической частотой обновления от 1 до 120 Гц.

Частота ШИМ составляет 1440 Гц, а яркость достигает 2500 нит. Дисплей обеспечивает 100-процентный охват гаммы DCI-P3 и защищен прочным стеклом Kunlun второго поколения.

Основная камера смартфона выдвижная и оснащена 50-мегапиксельным стабилизируемым сенсором с эквивалентным фокусным расстоянием 22,5 мм и переменной диафрагмой от F/1.6 до F/4.0.

Смартфон также имеет ультраширокоугольную камеру на 40 МП с диафрагмой F/2.2 и эквивалентным фокусным расстоянием 13 мм, перископную камеру на 50 МП с фокусным расстоянием 90 мм и диафрагмой F/2.1, а также фронтальную камеру на 13 МП с широким углом обзора и диафрагмой F/2.4.