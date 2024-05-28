Представлен Realme Narzo N65 с камерой на 50 Мп и экраном 120 Гц за 12 200 рублей

Компания realme представила новую модель смартфона в своей линейке Narzo — Narzo N65.

Realme Narzo N65 оснащен IPS-экраном диагональю 6,67 дюйма с разрешением 1604×720 пикселей, частотой обновления 120 Гц и максимальной яркостью 625 нит. За производительность устройства отвечает 6-нм процессор MediaTek Dimensity 6300, работающий с 4/6 ГБ оперативной памяти и встроенным накопителем на 128 ГБ.

Основная камера новинки состоит из 50-мегапиксельного сенсора Samsung ISOCELL JN1 и 2-мегапиксельного датчика глубины. Фронтальная камера имеет разрешение 8 Мп.

Смартфон также оснащен сканером отпечатков пальцев, расположенным на боковой грани, и разъемом для наушников 3,5 мм. Емкость аккумулятора составляет 5000 мАч, и поддерживается быстрая зарядка мощностью 15 Вт. Устройство работает на операционной системе Android 14 с пользовательским интерфейсом realme UI 5.0.

Realme Narzo N65 будет доступен в золотой и зеленой расцветках корпуса в двух версиях: 4/128 ГБ по цене $138 (12,2 тыс. рублей) и 6/128 ГБ по цене $150 (13,3 тыс.рублей). Продажи смартфона стартуют в Индии 31 мая.