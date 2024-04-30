Huawei готовит к выходу на глобальный рынок новейшие модели Pura 70

Серия Huawei Pura 70, которая недавно появилась на китайском рынке, может скоро быть выпущена на мировом рынке. Две модели этой серии, Huawei Pura 70 и Pura 70 Pro, были замечены на веб-сайте SIRIM в Малайзии, что указывает на возможность скорого запуска на этом рынке.

Обе модели оснащены OLED-панелью с частотой обновления 120 Гц и защитой из стекла Kunlun на передней панели. Размер экрана у Pura 70 составляет 6,6 дюйма, а у Pura 70 Pro — чуть больше 6,8 дюйма.

Процессор Pura 70 основан на чипе Kirin 9000S1, а у Pura 70 Pro — на новом чипе Kirin 9010. Обе модели предлагают до 12 ГБ оперативной памяти и до 1 ТБ хранилища.