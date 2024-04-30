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Huawei готовит к выходу на глобальный рынок новейшие модели Pura 70

Автор На чтение 1 мин Просмотров 21 Опубликовано

Серия Huawei Pura 70, которая недавно появилась на китайском рынке, может скоро быть выпущена на мировом рынке. Две модели этой серии, Huawei Pura 70 и Pura 70 Pro, были замечены на веб-сайте SIRIM в Малайзии, что указывает на возможность скорого запуска на этом рынке.

Обе модели оснащены OLED-панелью с частотой обновления 120 Гц и защитой из стекла Kunlun на передней панели. Размер экрана у Pura 70 составляет 6,6 дюйма, а у Pura 70 Pro — чуть больше 6,8 дюйма.

Процессор Pura 70 основан на чипе Kirin 9000S1, а у Pura 70 Pro — на новом чипе Kirin 9010. Обе модели предлагают до 12 ГБ оперативной памяти и до 1 ТБ хранилища.

Состоялась премьера нового флагмана Pura 70 Ultra от Huawei

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