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Хрупкость и уязвимость названы ключевыми недостатками изогнутых экранов смартфонов

Автор На чтение 1 мин Просмотров 10 Опубликовано

Изогнутые экраны в смартфонах считались перспективным трендом, однако в реальности имеют целый ряд проблем.

Об этом пишет издание Ferra со ссылкой на тесты iXBT. Повышенная чувствительность касания на краях приводит к непроизвольным нажатиям. Изгиб делает стекло более хрупким, повышая риск повреждений при падениях.

Чехлы и пленки плохо крепятся к изогнутым граням, что ухудшает защиту. Изображение под углом на краях экрана становится темнее, что снижает качество.

В целом, несмотря на стильный дизайн, у изогнутых дисплеев меньшая надежность и больше сложностей в эксплуатации по сравнению с традиционными плоскими экранами. Это стало разочарованием для пользователей.

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