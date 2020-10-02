Гибкий iPhone сможет сам «залечивать» повреждения дисплея

Это будет возможным благодаря самовосстанавливающемуся покрытию, которое, как утверждают источники, будут использовать в новинке.

О складном смартфоне американской компании информации известно немного, но некоторые подробности все-таки всплывают в сети.

Если верить источнику, особенностью гибкого смартфона iPhone станет его возможность самостоятельно «залечивать» повреждения дисплея. Подобная технология уже запатентована производителем.

В документах описывают экран, в котором будут исчезать мелкие потертости или царапины. Как это будет работать, и насколько технология окажется эффективной, пока не известно.

По предварительным данным, складной смартфон от яблочной компании будет представлен только в следующем году, а пока производитель готовится к презентации возможно даже пяти новых смартфонов.