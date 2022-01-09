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Разработан гибкий полностью напечатанный на 3D-принтере OLED-экран

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Полученный дисплей имеет диагональ 1,5 дюйма, но в следующий раз ученые планируют напечатать гибкий дисплей большего размера и с более высоким разрешением.
Учёные из Университета Миннесоты на специальном 3D-принтере, который для них был сделан под заказ, напечатали гибкий дисплей на органических светодиодах (OLED).

Специалисты намерены создать новую технологию создания гибких экранов, которая будет значительно дешевле, а само оборудование будет занимать меньше места.

Сейчас для производства OLED панелей задействованы большие фабрики.

Специальный принтер для Университета Миннесоты обошелся по цене электрокара Tesla. Точную цену не называют, но было сказано, что следующим шагом создание на 3D-принтере более яркого экрана на органических светодиодах.

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