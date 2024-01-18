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Honor запускает в КНР продажи смартфонов серии Magic6

Автор На чтение 1 мин Просмотров 10 Опубликовано

Сегодня в магазинах бренда появится новая серия смартфонов Honor Magic 6, которая имеет передовой чип Snapdragon 8 Gen 3 и операционную систему MagicOS 8.0.

Honor запускает в КНР продажи смартфонов серии Magic6

Серия включает в себя модели Honor Magic 6 и премиальные Honor Magic 6 Pro, доступные в различных конфигурациях.

Цена стандартной версии начинается от 4399 юаней или около 53 600 рублей, а цена Pro-версии начинается от 5699 юаней, а это примерно 70 000 рублей.

Дизайн серии Honor Magic 6 отличается новой эстетикой благодаря уникальному расположению трех камер в виде звездочек внутри и стильной внешней отделке в форме «подушки». В серии представлены различные цветовые варианты

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