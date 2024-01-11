В Китае представлен смартфон Honor Magic6 Pro

Китайская компания Honor представила флагманский смартфон Magic6 Pro.

Новинка получила экран с OLED-технологией и рекордной частотой регулировки ШИМ 4320 Гц, что позволяет избежать мерцания экрана в большинстве ситуаций. Размер дисплея составляет 6,8 дюйма с разрешением 2800 × 1280 пикселей и кадровой частотой 120 Гц, которая может изменяться в диапазоне от 1 до 120 Гц. Максимальная яркость панели составляет 1600 кд/кв.м, а максимальная локальная пиковая яркость превышает предыдущие модели и составляет 5000 кд/кв.м.

Honor Magic6 Pro оснащен процессором Snapdragon 8 Gen 3 и работает на операционной системе Honor MagicOS 8.0, включающей функции искусственного интеллекта.

Основное внимание уделено камере Honor Magic6 Pro. В главном модуле используется 50-мегапиксельный сенсор OmniVision OVH9000 и объектив с переменной диафрагмой F/1,4–2,0. Кроме того, в устройстве присутствует перископный модуль с 180-мегапиксельным сенсором оптического формата 1/1,49 дюйма, обеспечивающий 2,5-кратный оптический зум и максимальный зум до 100х. Третий модуль оснащен сверхширокоугольным объективом и 50-мегапиксельным сенсором.

Honor Magic6 Pro поддерживает спутниковую связь, включая возможность отправки SMS и совершения звонков (без ограничения в 5 минут, как у Huawei Mate 60 Pro). Отмечается, что Magic6 Pro обладает наивысшей в отрасли скоростью спутниковой связи, превышающей другие устройства на 40%. Кроме того, в устройстве внедрена технология сип С1+, улучшающая качество обычной телефонной связи.

Емкость аккумулятора Honor Magic6 Pro составляет 5600 мА•ч, что является впечатляющим показателем для неигровой модели. Устройство поддерживает проводную зарядку мощностью 80 Вт и беспроводную зарядку мощностью 66 Вт.

Толщина Magic6 Pro составляет 8,9 мм. Версия с задней стеклянной панелью весит 229 граммов, а версия с панелью, имитирующей кожу, весит 225 граммов.

Цены на Honor Magic6 Pro следующие: модель с 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти стоит 805 долларов, модель с 16 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ встроенной памяти стоит 875 долларов, а модель с 16 ГБ оперативной и 1 ТБ встроенный памяти на китайском рынке оценивается в 945 долларов.

Источник:.gizmochina