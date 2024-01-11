В Китае представлен смартфон Honor Magic6

12/256Гб — 3599 юаней (~63 тыс. руб.) 16/512Гб — 3999 юаней (~71 тыс. руб.) Поступление в продажу намечено на 18 января 2023 года. Вскоре ожидается выход Magic 6 на рынки других стран.

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