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В Китае представлен смартфон Honor Magic6

Автор На чтение 1 мин Просмотров 18 Опубликовано

Компания Honor презентовала серию новых смартфонов Magic 6.

Линейку открывает модель Honor Magic 6, отличающаяся хорошим соотношением цены и характеристик.

Magic 6 оснащен процессором Snapdragon 8 Gen 1, 12/16 Гб ОЗУ, 256/512 Гб памяти. Экран — 6,78″ OLED с частотой 120 Гц.

Основная камера составляет 50 Мп, сверхширокоугольная — 50 Мп, телеобъектив 2,5x — 32 Мп.

Аккумулятор емкостью 5450 мАч поддерживает зарядку мощностью 66 Вт.

Устройство работает на операционной системе Magic UI 7.0 out of the box.

Стоимость модели в Китае составляет:

12/256Гб — 3599 юаней (~63 тыс. руб.)
16/512Гб — 3999 юаней (~71 тыс. руб.)
Поступление в продажу намечено на 18 января 2023 года. Вскоре ожидается выход Magic 6 на рынки других стран.

 

В Китае представлен смартфон Honor Magic6 В Китае представлен смартфон Honor Magic6

Источник: gizmochina

Honor Honor Magic6
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