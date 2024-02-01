HMD Global официально анонсировала новый смартфон похожий на Nokia Lumia

На официальном веб-сайте компании появилось новое изображение готовящегося к дебюту нового устройства.

На этом изображении мы видим первый телефон HMD Global в розовом цвете, с камерой прямоугольной формы, окрашенной в черный цвет.

Дизайн смартфона напоминает старые модели Nokia Lumia, с квадратной формой и плавным переходом между боковой рамкой и задней панелью. Кроме розового, компания также представила синий вариант смартфона, но пока нет информации о его особенностях.

По некоторым данным HMD Global может представить свои устройства на выставке MWC в Барселоне, которая начнется 26 февраля.

Известный информатор Эван Бласс сообщил, что HMD Global разрабатывает шесть телефонов под кодовыми названиями Pulse, Legend, Pulse +, Legend Plus, Pulse Pro и Legend Pro. Однако, пока нет подробной информации о характеристиках и возможностях этих устройств.