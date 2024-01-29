Visual Capitalist: Nokia 1100 возглавил топ самых популярных в истории телефонов

В свежем рейтинге самых популярных телефонов и смартфонов, составленном ресурсом Visual Capitalist, отсутствуют устройства от Samsung. В топ-10 попали только телефоны двух брендов – Nokia и Apple.

На первом месте оказался Nokia 1100, который за шестилетний период продался в количестве 250 миллионов экземпляров.

На втором месте расположился Nokia 1110, продажи которого также были впечатляющими. Среди смартфонов лидирует линейка iPhone 6 от Apple.

При этом, несмотря на доминирование на рынке и популярность Samsung, его устройства не попали в топ-10.

Ближайшим к включению в список был кнопочный телефон Samsung E1100, занявший лишь 11-е место.