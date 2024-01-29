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Visual Capitalist: Nokia 1100 возглавил топ самых популярных в истории телефонов

Автор На чтение 1 мин Просмотров 73 Опубликовано

В свежем рейтинге самых популярных телефонов и смартфонов, составленном ресурсом Visual Capitalist, отсутствуют устройства от Samsung. В топ-10 попали только телефоны двух брендов – Nokia и Apple.

Visual Capitalist: Nokia 1100 возглавил топ самых популярных в истории телефонов

На первом месте оказался Nokia 1100, который за шестилетний период продался в количестве 250 миллионов экземпляров.

На втором месте расположился Nokia 1110, продажи которого также были впечатляющими. Среди смартфонов лидирует линейка iPhone 6 от Apple.

При этом, несмотря на доминирование на рынке и популярность Samsung, его устройства не попали в топ-10.

Ближайшим к включению в список был кнопочный телефон Samsung E1100, занявший лишь 11-е место.

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