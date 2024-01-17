Nokia решила с 1 февраля убрать телефоны с официального сайта компании

Компания Nokia приняла решение окончательно удалить раздел с мобильными телефонами со своего официального сайта nokia.com.

Как сообщил IT Home, компания планирует провести удаление страницы с мобильными телефонами 1 февраля.

Вместо этого, весь контент, связанный с мобильными устройствами Nokia, будет размещен на сайте HMD Global, компании, которая в настоящее время занимается выпуском устройств под брендом Nokia.

HMD Global, в свою очередь, запустила свой собственный сайт hmd.com, который будет служить платформой для представления оригинальных продуктов HMD, а также классических телефонов Nokia и некоторых новых партнерских продуктов.

Представитель HMD Global подтвердил, что компания больше не будет выпускать смартфоны под именем Nokia.