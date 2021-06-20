Специалист в России рассказал, каким образом пользователи телефонов оказываются в базе спам-звонков, отметив, что зачастую телефоны россияне представляют сами.
Как сообщает IT-эксперт Алекс Концов, существует множество сервисов, которые могут определить номер телефона пользователя на сайте, да и сам пользователь позволяет знать не только номер телефона, но и данные о совершенных покупках.
Полученные данные соотносятся с открытыми данными с аккаунтов пользователя, после чего заказчик получает информацию.
“Многие вспомнят кейс, когда Роскомнадзор заблокировал телеграм-канал, в котором по номеру телефона можно было выяснить не только имя, но и номера автомобилей, социальные сети. Это пример незаконного использования и агрегации данных. Узнать, откуда именно рекламодателю известен номер телефона — сложно”, — цитирует слова Концова «РИА Новости».