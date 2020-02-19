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19 марта : среда

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Названы крадущие данные пользователей приложения

19.02.2020 19:23

Специалист лаборатории компьютерной криминалистики Group-IB рассказал, какие приложения не стоит скачивать на смартфон, чтобы не предоставить свои данные третьим лицам.
Как рассказал Сергей Никитин в интервью YouTube-каналу «КаскадТВ», как защитится от прослушки и слежки, а также какие приложения могут быть опасными и их не стоит устанавливать на смартфон.

Так, одним из них является приложение GetContact, которое блокирует спам-звонки, а одновременно с этим они получают данные о входящих звонках, и позднее вся информация оказывается на серверах разработчиков.

При этом заявлено, что данные никому не передают. Не стоит использовать и программы по удаленному управлению компьютером на смартфон, так как таким образом злоумышленники могут банковские данные пользователей.

Родителям не стоит использовать приложения для детского контроля в связи с тем, что их легко можно воспользоваться с целью слежки за ребенком и его похищения.

В заключении эксперт в очередной раз отметил, что скачивать приложения нужно только проверенные, а это значит, что их установка должна осуществляться из проверенных источников, то есть официальных магазинов приложений.

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