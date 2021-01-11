В России назвали способы избавления от телефонных спамеров

Российский специалист рассказал о том, каким образом можно избавится от навязчивых рекламных звонков.

В беседе агентством «Прайм» об этом сообщил руководитель департамента консалтинга Центра информационной безопасности компании «Инфосистемы Джет» Николай Антипов.

Он говорит, что в случае, когда номер телефона пользователя попал в базу спаммеров, то с большой вероятностью полностью избавится от звонков не получится.

Попасть в эту базу можно разными способами, в том числе и при совершении покупки. Менеджер, у которого вы когда-то совершали покупку, в случае перехода на новую работу заберет с собой базу.

То есть информация о номерах телефона будет передаваться из одной компании в другую.

Но эксперт рассказал о способах, как ограничить себя от телефонных спамеров. Так специалист говорит, что можно воспользоваться услугами операторов по блокировке звонков за счет специальных приложений.

Для того, чтобы не попасть в базу спаммеров рекомендуется арендовать виртуальный номер и использовать его для совершения покупок в интернете или регистрации в программах лояльности. Также ограничить навязчивые звонки можно с помощью жалоб оператору услуг связи.