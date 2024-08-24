Google Pixel 9 Pro XL стал вторым в списке DxOMark, Pixel 9 вышел на уровень iPhone 15 Pro Max

Специалисты DxOMark оценили камеру базового смартфона Pixel 9 и результаты оказались впечатляющими.

Он набрал 154 балла, что соответствует результату iPhone 15 Pro Max и делает его седьмым в общем рейтинге, а первым в категории Premium.

Несмотря на отсутствие телеобъектива, Pixel 9 продемонстрировал отличное качество фотографий. Его результаты по приближенному снимку составили 93 балла, что значительно выше, чем у iPhone 15, у которого этот показатель — 84 балла.

Таким образом, по данным DxOMark, Pixel 9 можно считать лучшим камерофоном в своем ценовом сегменте, а также одним из лучших смартфонов с двумя камерами.

Смартфон Google Pixel 9 Pro XL занял второе место в рейтинге камерофонов по версии DxOMark, набрав 158 баллов. Лучше его только Huawei Pura 70 Ultra с 163 баллами. Интересно, что Honor Magic6 Pro также получил 158 баллов, что делает их соперниками в рейтинге.

Хотя у Pixel 9 Pro XL те же датчики, что и у предыдущей модели, камера была высоко оценена. Автофокус смартфона получил рекордные 120 баллов, что говорит о его отличной работе.

Несмотря на успех, есть некоторые проблемы с портретным режимом, которые, возможно, будут исправлены в будущих обновлениях. Видеосъемка у Pixel 9 Pro XL также на хорошем уровне, хотя уступает iPhone 15 Pro Max.