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DxOMark: экран Google Pixel 9 превзошел дисплей iPhone 15 Pro Max

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Лаборатория DxOMark выпустила обзор дисплея базовой версии Google Pixel 9, который показал отличные результаты в тестах. Он не только обошел своего предшественника, но и смог превзойти такие известные модели, как Samsung Galaxy S24 Ultra и iPhone 15 Pro Max.

DxOMark: экран Google Pixel 9 превзошел дисплей iPhone 15 Pro Max

В итоговом рейтинге Google Pixel 9 занял третье место среди всех устройств и стал лидером в своем ценовом сегменте.

Напомним, что Google Pixel 9 имеет 6,3-дюймовый экран с разрешением 1080×2424 пикселей, что дает 422 пикселя на дюйм, и соотношение сторон 20:9. Дисплей поддерживает адаптивную частоту обновления от 1 до 120 Гц.

В ходе оценки эксперты выделили несколько ключевых достоинств:

Точная цветопередача: цвета на экране выглядят натурально.
Хорошие характеристики для чтения: текст четкий и удобный для восприятия.
Отличное качество воспроизведения видео в HDR10: видео выглядит ярко и детализировано.
Быстрая и точная обработка касаний: экран реагирует мгновенно на прикосновения.

Одним из заметных улучшений названа максимальная яркость. Если у Pixel 8 она составляла 1600 нит, то у Pixel 9 этот показатель увеличился до 2670 нит, что позволяет лучше видеть экран при ярком солнечном свете.

Несмотря на высокую оценку, у Pixel 9 есть и некоторые недостатки:

Недостаточная насыщенность цветов в определенных ситуациях.
Низкая яркость при воспроизведении SDR-видео.
Фантомные касания экрана при использовании в альбомной ориентации.

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