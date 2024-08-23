DxOMark: экран Google Pixel 9 превзошел дисплей iPhone 15 Pro Max

Лаборатория DxOMark выпустила обзор дисплея базовой версии Google Pixel 9, который показал отличные результаты в тестах. Он не только обошел своего предшественника, но и смог превзойти такие известные модели, как Samsung Galaxy S24 Ultra и iPhone 15 Pro Max.

В итоговом рейтинге Google Pixel 9 занял третье место среди всех устройств и стал лидером в своем ценовом сегменте.

Напомним, что Google Pixel 9 имеет 6,3-дюймовый экран с разрешением 1080×2424 пикселей, что дает 422 пикселя на дюйм, и соотношение сторон 20:9. Дисплей поддерживает адаптивную частоту обновления от 1 до 120 Гц.

В ходе оценки эксперты выделили несколько ключевых достоинств:

Точная цветопередача: цвета на экране выглядят натурально.

Хорошие характеристики для чтения: текст четкий и удобный для восприятия.

Отличное качество воспроизведения видео в HDR10: видео выглядит ярко и детализировано.

Быстрая и точная обработка касаний: экран реагирует мгновенно на прикосновения.

Одним из заметных улучшений названа максимальная яркость. Если у Pixel 8 она составляла 1600 нит, то у Pixel 9 этот показатель увеличился до 2670 нит, что позволяет лучше видеть экран при ярком солнечном свете.

Несмотря на высокую оценку, у Pixel 9 есть и некоторые недостатки:

Недостаточная насыщенность цветов в определенных ситуациях.

Низкая яркость при воспроизведении SDR-видео.

Фантомные касания экрана при использовании в альбомной ориентации.