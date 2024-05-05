Google избавила пользователей от рекламы сервисов по созданию откровенного контента

Google запретит рекламу сервисов создания фейковых порнофото. Технолонгический гигант ужесточил политику в отношении рекламы.
С 30 мая будет запрещена реклама сервисов, помогающих делать ИИ-порно. Это касается не только откровенных фото, но и инструментов для их создания.
Google будет удалять любую рекламу, нарушающую новое правило. Контроль за соблюдением правил ведётся людьми и специальными системами.
Гигант выступает против любой рекламы, связанной с фейковыми порноизображениями. Цель — защитить пользователей от нежелательного и порочащего контента.
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