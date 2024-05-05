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Google избавила пользователей от рекламы сервисов по созданию откровенного контента

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Google запретит рекламу сервисов создания фейковых порнофото. Технолонгический гигант ужесточил политику в отношении рекламы.

С 30 мая будет запрещена реклама сервисов, помогающих делать ИИ-порно. Это касается не только откровенных фото, но и инструментов для их создания.

Google будет удалять любую рекламу, нарушающую новое правило. Контроль за соблюдением правил ведётся людьми и специальными системами.

Гигант выступает против любой рекламы, связанной с фейковыми порноизображениями. Цель — защитить пользователей от нежелательного и порочащего контента.

 

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