Google избавила пользователей от рекламы сервисов по созданию откровенного контента

Google запретит рекламу сервисов создания фейковых порнофото. Технолонгический гигант ужесточил политику в отношении рекламы.

С 30 мая будет запрещена реклама сервисов, помогающих делать ИИ-порно. Это касается не только откровенных фото, но и инструментов для их создания.

Google будет удалять любую рекламу, нарушающую новое правило. Контроль за соблюдением правил ведётся людьми и специальными системами.

Гигант выступает против любой рекламы, связанной с фейковыми порноизображениями. Цель — защитить пользователей от нежелательного и порочащего контента.