Компания Google заблокировала рекордное число приложений в Google Play

Google в 2024 году приняла новые правила, чтобы обеспечить безопасность пользователей.

Теперь разработчикам приложений будет труднее загрузить свое программное обеспечение в Google Play, так как им потребуется больше проверок перед публикацией. Компания также раскрыла впечатляющие цифры о блокировке приложений, которые не прошли проверку в прошлом году.

Причиной блокировки были нарушения, которые представляли угрозу для безопасности пользователей. В течение 2023 года Google предотвратила публикацию 2,28 миллиона приложений и заблокировала 333 тысячи аккаунтов, связанных с загрузкой вредоносного софта в Google Play и нарушением политики магазина.

В 2022 году эти цифры были скромнее: Google заблокировала 1,5 миллиона подозрительных приложений и 173 000 аккаунтов. Теперь регистрация в Google Play стала сложнее, так как компания ужесточила правила регистрации и расширила алгоритмы проверки личных данных.