Главная » Новости

Компания Google заблокировала рекордное число приложений в Google Play

Автор На чтение 1 мин Просмотров 10 Опубликовано

Google в 2024 году приняла новые правила, чтобы обеспечить безопасность пользователей.

Теперь разработчикам приложений будет труднее загрузить свое программное обеспечение в Google Play, так как им потребуется больше проверок перед публикацией. Компания также раскрыла впечатляющие цифры о блокировке приложений, которые не прошли проверку в прошлом году.

Причиной блокировки были нарушения, которые представляли угрозу для безопасности пользователей. В течение 2023 года Google предотвратила публикацию 2,28 миллиона приложений и заблокировала 333 тысячи аккаунтов, связанных с загрузкой вредоносного софта в Google Play и нарушением политики магазина.

В 2022 году эти цифры были скромнее: Google заблокировала 1,5 миллиона подозрительных приложений и 173 000 аккаунтов. Теперь регистрация в Google Play стала сложнее, так как компания ужесточила правила регистрации и расширила алгоритмы проверки личных данных.

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2024 ASTERA 18+
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.