Google заплатила $20 млрд Apple за установку на iPhone их поисковой системы по умолчанию

Google заплатила Apple огромную сумму в размере 20 миллиардов долларов в 2022 году, чтобы их поисковая система оставалась установленной по умолчанию на iPhone.

Google всегда платила Apple за то, чтобы их поисковик был основным на смартфонах iPhone. Новые данные показывают, что в 2022 году Google заплатила Apple целых 20 миллиардов долларов за это, о чем сообщило агентство Bloomberg.

Обычно ни Google, ни Apple не делают официальных заявлений о таких сделках, поэтому информация о них становится известна позже. В этом случае информацию стало известно благодаря расследованию антимонопольного дела против компании Alphabet со стороны Министерства юстиции США.

Сумма в 20 миллиардов долларов является рекордной в отношениях между Google и Apple. Например, в предыдущем году, по разным данным, речь шла о сумме от 12 до 15 миллиардов долларов.