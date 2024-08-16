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Главу Huawei вновь заметили с тройной раскладушкой, её представят в сентябре

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Ранее в сети уже публиковали фото смартфона Huawei, который складывается в три раза. Тогда смартфон сфотографировали в руках главы Huawei Ю Ричард, который летел в самолете.

Главу Huawei вновь заметили с тройной раскладушкой, её представят в сентябре

Недавно инсайдеры распространили новые фото устройства также в руках генерального директора компании. Наряду с новыми фото, появились данные и о предполагаемой презентации.

На снимках показан гаджет в сложенном состоянии. Известный инсайдер Digital Chat Station намекнул, что устройство может быть представлено осенью этого года вместе с другими новинками Huawei.

Главу Huawei вновь заметили с тройной раскладушкой, её представят в сентябре

Смартфон выглядит толще, чем обычные телефоны, но все же не столь громоздкий. Его толщина в разложенном состоянии составит около 5 мм, а в сложенном — 15 мм. Задняя камера оформлена в виде круглого центра, похожего на серию Mate 50.

Устройство будет иметь конструкцию со складыванием внутрь и наружу, с двойным шарниром и экраном размером около 10 дюймов. Фронтальная камера расположена слева. Ожидается, что смартфон будет работать на процессоре серии Kirin 9.

Digital Chat Station также сообщил о возможном большом запуске в сентябре в Китае, где могут быть представлены не только этот смартфон, но и новые устройства линейки Nova 13 и смарт-часы Huawei Watch GT 5.

Инженерный прототип тройной раскладушки Huawei оценили в 421 000 рублей

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