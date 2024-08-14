Инженерный прототип тройной раскладушки Huawei оценили в 421 000 рублей

Huawei может стать первым производителем, который выпустит складной смартфон с двумя линиями сгиба.

Недавно такой прототип был замечен у одного из топ-менеджеров компании. Однако тем, кто планирует приобрести новинку, инсайдеры советуют заранее готовиться к высокой стоимости.

Согласно информации от техноблогера jasonwill101, инженерный образец этого тройного устройства оценивается в 35 000 юаней, что эквивалентно примерно 421 000 рублей.

Ожидается, что в розничной продаже цена будет несколько ниже, но не значительно. Это может быть связано с ограниченным тиражом смартфона, хотя официальной информации от Huawei пока нет.

По слухам, основой устройства станет процессор Kirin 9010, который уже используется в линейке камерофонов Huawei Pura 70.