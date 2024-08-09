«Тройную» раскладушку сфотографировали в руках директора Huawei

Фотографии распространили пользователи китайской социальной сети.

В китайской соцсети Weibo появились первые реальные фотографии раскладного смартфона HUAWEI, который держит в руках генеральный директор компании Ричард Ю.

Инсайдер Digital Chat Station не только опубликовал фото, но также раскрыл предполагаемую дату релиза и некоторые характеристики устройства.

На снимке видно, что это действительно смартфон, а не планшет, благодаря тонким рамкам и характерным бликам на двух линиях сгиба экрана. По информации инсайдера, у устройства два шарнира: одна треть экрана складывается внутрь, а другая — наружу.

Размер дисплея будет около 10 дюймов, а фронтальная камера расположится в верхнем левом углу.

Гаджет, скорее всего, будет работать на процессоре Kirin 9000-й серии. Презентация новинки может состояться уже этой осенью, вероятнее всего в сентябре.