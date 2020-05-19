Глава Xiaomi в Weibo показал линейку телевизоров Redmi X

Глава Xiaomi в Weibo показал линейку телевизоров Redmi X19.05.2020 17:03
Глава китайской компании Xiaomi показал тизерное изображение, посвященное телевизорам линейки Redmi Smart TV X.
Помимо этого топ-менеджер Лу Вейбинг написал, что новые телевизоры бренда Redmi будут отличаться хорошим дизайном, отличным изображением и превосходным звуком.
Тизерное изображение было опубликовано в социальной сети Weibo. На нем было продемонстрировали три версии Redmi Smart TV X, и эта модель выйдет с 50, 55 и 65-дюймовыми экранами.
Презентация Redmi Smart TV X состоится 26 мая. На этой презентации будут показаны не только телевизоры, но также смартфон Redmi 10X с поддержкой 5G, а как известно это будет самый доступный аппарат с поддержкой пятого поколения, причем он получит недавно представленный процессор от MediaTek.
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