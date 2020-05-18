MediaTek представила SoC Dimensity 820 для дешевых 5G-смартфонов

Компания MediaTek для недорогих 5G смартфонов разработала новый процессор Dimensity 820. Этот чип получил не только поддержку сетей пятого поколения, но и игровой движок HyperEngine 2.0.

В основе семинанометрового Dimensity 820 лежит четыре ядра Cortex-A76 с максимальной частотой 2,6 ГГц и четыре ядра Cortex-A55 с частотой 2 ГГц.

Графический ускоритель используется Mali-G57 MC5. Модем процессора поддерживает 5G на обеих SIM-картах смартфона.

В чипе есть блок ИИ для работы с камерой смартфона, игровая система HyperEngine 2.0, поддержка 120-герцовых экранов, поддержка памяти LPDDR4x, Wi-Fi 5 и 4K HDR.

По заявлению MediaTek, их новый процессор более производительный, чем Snapdragon 765G, но первые тесты должны показать настоящую производительность чипа.

Первым смартфоном с Dimensity 820 станет Redmi 10X, который должны представить 26 мая.