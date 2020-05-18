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Xiaomi частично раскрыла смартфон Redmi 10X на базе Dimensity 820

18.05.2020 14:30

MediaTek сегодня представила новый процессор Dimensity 820 с поддержкой 5G, а позже китайская компания Redmi показала первый смартфон, который получит новый процессор.

Модель аппарата под названием Redmi 10X была продемонстрирована на постерах.

Xiaomi частично раскрыла смартфон Redmi 10X на базе Dimensity 820

Технические характеристики будущей новинки пока не стали раскрывать, но уже известно, что в 5G-смартфоне будет 48 Мп основанная камера.

Xiaomi частично раскрыла смартфон Redmi 10X на базе Dimensity 820

Процессор в аппарате установят Dimensity 820, а с этим чипом в бенчмарке AnTuTu смартфон набрал 415 277 баллов. Тестировалась версия с 8 ГБ оперативной и 256 ГБ постоянной памяти.

Полноценная презентация Redmi 10X пройдет 26 мая, а до этого времени про смартфон раскроют все подробности.

Xiaomi частично раскрыла смартфон Redmi 10X на базе Dimensity 820

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