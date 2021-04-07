Флагманский смартфон Xiaomi Mi 11 Ultra выходит за пределы китайского рынка

Флагманский смартфон Xiaomi Mi 11 Ultra выходит за пределы китайского рынка07.04.2021 21:48
Презентация нового смартфона состоялась в прошлом месяце, и он уже предлагается в Китае, где пользуется отличным спросом.
Теперь китайская компания свой аппарат Xiaomi Mi 11 Ultra выводит за пределы китайского рынка.
Первой страной становится Малайзия, где смартфон будет доступен для покупки уже 8 апреля.
На этом рынке Xiaomi Mi 11 Ultra предложат в одной конфигурации с 12 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти.
Там ее стоимость составит 1 040 долларов. Стоит отметить, что следующим рынком сбыта смартфона станет Индия, где продажи запланированы на 23 апреля.
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