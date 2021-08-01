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Флагманский смартфон Huawei P50 Pro стал доступен для заказа в Китае

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Китайская компания Huawei уже начала оформлять заказы на недавно представленный флагманский смартфон.

В частности, для заказа стал доступен Huawei P50 Pro, причем для этого требуется внести всего 15 долларов.

Модель, предлагается в нескольких конфигурациях с разным объемом памяти по цене от 927 до 1 236 долларов.

Кроме этого, Huawei P50 Pro можно купить в версии с 12 ГБ оперативной и 512 ГБ встроенной памяти. Стоимость такого варианта составляет 1 313 долларов.

Цветовая гамма новинки представлена стандартным черным и белым вариантами, а также можно выбрать розовый, голубой и золотистый цвета корпуса.

Huawei P50 Pro получил высшую оценку производительности камеры DxOMark

Huawei Huawei P50 Pro
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