Китайская компания Huawei уже начала оформлять заказы на недавно представленный флагманский смартфон.

В частности, для заказа стал доступен Huawei P50 Pro, причем для этого требуется внести всего 15 долларов.

Модель, предлагается в нескольких конфигурациях с разным объемом памяти по цене от 927 до 1 236 долларов.

Кроме этого, Huawei P50 Pro можно купить в версии с 12 ГБ оперативной и 512 ГБ встроенной памяти. Стоимость такого варианта составляет 1 313 долларов.

Цветовая гамма новинки представлена стандартным черным и белым вариантами, а также можно выбрать розовый, голубой и золотистый цвета корпуса.