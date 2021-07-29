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Флагманские смартфоны линейки Huawei P50 представлены официально

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Китайская компания Huawei 29 июля провела презентацию флагманской линейки смартфонов, которые имеют отличные характеристики, но при этом не получили поддержки сетей пятого поколения и имеют операционную систему HarmonyOS 2.0.

В линейке представлены две модели – Huawei P50 и P50 Pro. Их особенностью становится наличие революционной оптики Huawei XD и новых возможностей камеры.

Отсутствие поддержки 5G в смартфонах объясняет санкциями со стороны США, из-за которых технология для компании оказалась недоступна.

Итак, младшая версия смартфона имеет 6,5-дюймовый дисплей с частотой обновления 90 Гц, в который встроен сканер отпечатков пальцев. Селфи-камера в смартфонах получила разрешение 13 Мп, а вот основные камеры отличаются.

Флагманские смартфоны линейки Huawei P50 представлены официально

В Huawei P50 на задней панели имеется камера со следующими модулями: 50 Мп (f/1.8, OIS), 13 Мп (f/2.2), 12 Мп (f/3.4) с 5-кртным оптическим, 50-кратным гибридным и 80-кратным цифровым зумом. Отдельно в ней было отмечено наличие системы, которая может восстанавливать информацию об изображении.

Кроме этого, такая система может позволить передать больше деталей на фото и исправить оптические искажения.

В сравнении с предшественником камера была улучшена, в том числе улучшили и режим ночной съемки. Что касается других характеристик, то работает смартфон на базе процессора Kirin 9000, а за его автономность отвечает аккумулятор на 4 100 мАч с поддержкой 66-ватной зарядки.

Флагманские смартфоны линейки Huawei P50 представлены официально

Старшая версия оснащена 6,6-дюймовым OLED- экраном с частотой обновления 120 Гц и частотой дискретизации 300 Гц. Ту уже установлен процессор Snapdragon 888 4G или Kirin 9000 в зависимости от того, на каком рынке смартфон будет продаваться.

Батарея имеет емкость 4 360 мАч и поддерживает 66-ватную проводную и 50-ватную беспроводную зарядку. Основная камера в старшей версии имеет четыре модуля, а именно:

50 Мп (f/1.8) с OIS;

40 Мп монохромный объектив (f/1.6),

13 Мп широкоугольный модуль (f/2.2);

64 Мп телеобъектив (f/3.5) с 3,5-кратным оптическим зумом и OIS, гибридный зум – 100х, цифровой – 200х.

Флагманские смартфоны линейки Huawei P50 представлены официально

В Китае новые Huawei P50 будут доступны для покупки в начале осени, но стоимость уже известна. Huawei P50 выйдет в одной конфигурации с объемом памяти 8/128 ГБ по цене 695 долларов в эквиваленте.

При этом Huawei P50 Pro начнут продавать уже 12 августа и он будет представлен в четырех конфигурациях: 8/128 ГБ за 927 долларов, 8/256 ГБ – по цене 1004 доллара, а также варианты 8/512 и 12/256 ГБ, которые получили ценники 1 159 и 1 236 долларов.

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