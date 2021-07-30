В четверг Huawei представила свой флагманский P50 Pro вместе с P50 и некоторыми другими продуктами высокого класса. Huawei P50 Pro обладает отличными функциями, включая мощную камеру.

Теперь камера P50 Pro прошла испытания на DxOMark, платформе для обзора и тестирования камеры. Обзор отражает впечатляющую производительность настройки камеры Huawei P50 Pro.

Обзор камеры DxOMark для P50 Pro показал, что у устройства отличная производительность для всех датчиков камеры. Действительно, общая оценка DxOMark показала, что P50 Pro является текущим лидером среди камер смартфонов с оценкой 144. Фронтальная камера с разрешением 13 МП набрала 106 баллов, что также является лидером в категории. Качество изображения селфи-камеры также было очень хорошим, с низким уровнем шума, значительным сохранением деталей и эффективной стабилизацией видео.

Основной датчик на 50 МП, а также монохромный модуль на 40 МП в P50 Pro также обеспечивают отличное качество изображения и видео. Huawei P50 Pro также имеет 64-мегапиксельную перископическую камеру для увеличенных снимков, которая, очевидно, является лидером в категории с низким уровнем шума, сохранением деталей и широким динамическим диапазоном.

Оценка DxOMark отражает общую отличную настройку камеры для устройства. Ночные фотографии показали, что P50 Pro будет пользоваться большим спросом. Видео с камеры Huawei P50 Pro также продемонстрировали отличную экспозицию, динамический диапазон и стабильную работу автофокуса.

Источник — Astera.