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Huawei P50 Pro получил высшую оценку производительности камеры DxOMark

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В четверг Huawei представила свой флагманский P50 Pro вместе с P50 и некоторыми другими продуктами высокого класса. Huawei P50 Pro обладает отличными функциями, включая мощную камеру.

Huawei P50 Pro получил высшую оценку производительности камеры DxOMark

Теперь камера P50 Pro прошла испытания на DxOMark, платформе для обзора и тестирования камеры. Обзор отражает впечатляющую производительность настройки камеры Huawei P50 Pro.

Обзор камеры DxOMark для P50 Pro показал, что у устройства отличная производительность для всех датчиков камеры. Действительно, общая оценка DxOMark показала, что P50 Pro является текущим лидером среди камер смартфонов с оценкой 144. Фронтальная камера с разрешением 13 МП набрала 106 баллов, что также является лидером в категории. Качество изображения селфи-камеры также было очень хорошим, с низким уровнем шума, значительным сохранением деталей и эффективной стабилизацией видео.

Huawei P50 Pro получил высшую оценку производительности камеры DxOMark

Основной датчик на 50 МП, а также монохромный модуль на 40 МП в P50 Pro также обеспечивают отличное качество изображения и видео. Huawei P50 Pro также имеет 64-мегапиксельную перископическую камеру для увеличенных снимков, которая, очевидно, является лидером в категории с низким уровнем шума, сохранением деталей и широким динамическим диапазоном.

Оценка DxOMark отражает общую отличную настройку камеры для устройства. Ночные фотографии показали, что P50 Pro будет пользоваться большим спросом. Видео с камеры Huawei P50 Pro также продемонстрировали отличную экспозицию, динамический диапазон и стабильную работу автофокуса.

Источник — Astera.

Huawei P50 Pro
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