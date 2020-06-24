Флагман Xiaomi Mi 10 подешевел на 42 доллара

Китайская компания Xiaomi снова решила снизить стоимость флагманских моделей Xiaomi Mi 10, правда пока речь идет о снижении цен для китайского рынка.

С 25 июня смартфоны станут доступны для покупки на 42 доллара дешевле.

Так, вариант Xiaomi Mi 10 в конфигурации 8/128 ГБ предложат за 537 долларов, а версия 8/256 ГБ обойдётся в 565 долларов.

Также снижение стоимости затронет самый дорогой вариант – 12/256 Гб. Он с завтрашнего дня будет предлагаться за 622 доллара.