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Обзоры рынков

Флагман Xiaomi Mi 10 подешевел на 42 доллара

24.06.2020 20:30

Китайская компания Xiaomi снова решила снизить стоимость флагманских моделей Xiaomi Mi 10, правда пока речь идет о снижении цен для китайского рынка.
С 25 июня смартфоны станут доступны для покупки на 42 доллара дешевле.

Так, вариант Xiaomi Mi 10 в конфигурации 8/128 ГБ предложат за 537 долларов, а версия 8/256 ГБ обойдётся в 565 долларов.

Также снижение стоимости затронет самый дорогой вариант – 12/256 Гб. Он с завтрашнего дня будет предлагаться за 622 доллара.

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